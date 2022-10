Lula ou Bolsonaro? PSDB avisa que ficará no muro no segundo turno

A cúpula nacional do PSDB, partido comandado por Bruno Araújo, divulgou um curto comunicado há pouco para dizer que irá reunir sua Executiva Nacional na terça-feira. A pauta do encontro, claro, será o resultado da eleição no primeiro turno, que marcou a derrocada da sigla em diferentes frentes.

Na disputa mais polarizada de todos os tempos — e com bancada minúscula no Congresso –, o tucanato antecipa que ficará no muro no segundo turno. “A Executiva Nacional do PSDB se reúne nesta terça feira para se posicionar pela liberação de seus diretórios estaduais no segundo turno da eleição presidencial”, diz o partido.