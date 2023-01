Lula nomeia 122 militares para cargos no GSI e na segurança presidencial

O governo Lula nomeou 122 militares para postos no GSI e na segurança direta do presidente da República. As portarias com as nomeações foram publicadas na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União.

Desde os ataques às sedes dos Poderes em Brasília no início do mês que Lula tem expressado a sua falta de confiança em setores das Forças Armadas e das polícias militares que ele disse acreditar terem sido coniventes ou negligentes com a tentativa de golpe no último dia 8.

A gestão do petista exonerou nas últimas semanas cerca de 80 militares nomeados por Jair Bolsonaro para o GSI, em cargos como ajudantes de ordens, assistentes e secretários. As dispensas fazem parte de um movimento que teve como ápice a demissão do general Júlio Cesar de Arruda do comando do do Exército, no último dia 21. Ele havia sido nomeado no final do ano passado por Bolsonaro.