Lula não poderá fugir de debates nem pedir cheque em branco

Atualizado em 3 out 2022, 00h34 - Publicado em 3 out 2022, 06h01

Lula passou toda a campanha de primeiro turno fugindo desta pergunta. No papel de vítima de uma perseguição judicial — como se não tivesse que prestar contas sobre os bilhões desviados da Petrobras nos governos petistas –, o ex-presidente partiu para a disputa com Jair Bolsonaro acreditando que poderia vencer sem falar de corrupção. A disputa no segundo turno mostra que Bolsonaro não está morto e que o discurso do presidente, pautado diretamente na “volta do ladrão”, pegou na campanha.

A máquina bilionária do Planalto, claro, ajudou Bolsonaro a desmoralizar os institutos de pesquisa que anunciavam um passeio de Lula no primeiro turno. O antipetismo alimentado pela lembrança da corrupção, no entanto, também definiu o voto de indecisos.

Nesta segunda, Lula vai reunir a tropa para avaliar o recado das urnas e para trilhar caminhos até os partidos de centro. Quer o apoio de Ciro Gomes, de Simone Tebet, de Soraya… Para conquistar esses apoios, no entanto, terá que falar verdadeiramente sobre corrupção, explicar o que fará para não permitir que o petrolão se repita, e ainda fazer o básico: apresentar o plano de governo que sua campanha escondeu até aqui.

O petista sabe que o segundo turno será uma guerra. Ele não poderá se dar ao luxo de fugir de debates, como fez no SBT. Eis a grande missão do segundo turno numa democracia.