Lula “não está com suas faculdades mentais normais”, diz Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro respondeu, nesta quarta, os ataques de Lula a ele e o bolsonarismo. O petista disse, nesta terça, que o ex-presidente perdeu as eleições de 2022 e não voltará mais ao Planalto.

Para Bolsonaro, Lula não está bem da cabeça. “Qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais. Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição. Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil”, disse Bolsonaro.