Lula lidera apenas entre os mais pobres no Rio, indica levantamento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta sexta indica para uma ampla vantagem de Jair Bolsonaro contra o Lula entre os eleitores do Rio de Janeiro. No recorte da renda familiar, o atual presidente ganha em quase todos os cenários, exceto no eleitorado que recebe até 2.000 reais por mês.

Lula lidera com 48% da intenção de voto dos mais pobres, enquanto Bolsonaro tem 33,6%. O candidato à reeleição tem vantagem entre os mais ricos. Dos eleitores com renda acima de 10.000 reais, 40,7% dizem votar em Bolsonaro, contra 35,8% em Lula. A maior discrepância está na faixa entre 2.000 reais e 3.000 reais, Bolsonaro tem 60% e Lula 25%.

A pesquisa da Atlas/Intel entrevistou 1.630 pessoas que moram em 80 municípios do Rio de Janeiro. O levantamento ocorreu entre 10 e 14 de setembro e tem margem de erro de dois pontos.