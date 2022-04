Lula leva vida de rico, mas não quer que pobres prosperem, diz Malafaia

O Radar vem noticiando que falas desastradas de Lula em suas agendas recentes têm sido exploradas por seus rivais políticos e preocupado seus aliados. Sua opinião sobre o aborto, por exemplo, gerou reações até de Jair Bolsonaro. No último dia 5, Lula disse durante um debate com ex-integrantes do parlamento europeu que era exagero a classe média querer ter duas televisões por residência, num discurso que é um prato cheio para aqueles que o acusam de “comunismo”.

O pastor Silas Malafaia disparou para seus seguidores nesta terça um vídeo em que explora um trecho da fala de Lula e diz que o petista quer determinar o padrão de consumo do brasileiro enquanto “vive nababescamente”. “Lula está com relógio de 80.000 contos e mora em cobertura, mas quer determinar o que você pode ter. Escuta a fala dele”, diz o religioso. Na sequência entra no vídeo o trecho do discurso do ex-presidente com uma frase cortada pelo meio.

“Não precisa ter uma [TV] em cada sala. Uma televisão já está bom. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe um limite”, diz Lula no vídeo, que não exibe o restante da última sentença, inclui legenda vermelha só no trecho incompleto e repete três vezes a expressão “impõe limite”.

“Se o Lula acha que a classe média ostenta tendo duas televisões, imagina você que é pobre e tem duas televisões também? Lula está por fora da realidade brasileira. Vai nas comunidades. Tem um monte de pobres com duas televisões”, diz Malafaia, que segue. “Acorda, povo brasileiro. Lula vive como um rico e adquire o que ele bem deseja e quer dizer para você o que você vai ter? Você é livre com o suor do teu rosto para comprar o que você quiser” .