Lula lamenta queda de Castillo, mas diz que processo foi constitucional

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou há pouco uma manifestação sobre a posse de Dina Boluarte como presidente do Peru, para substituir Pedro Castillo, destituído pelo Congresso peruano depois de tentar dar um golpe e fechar o Legislativo. O petista comentou que “é sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino”, mas disse entender que o processo foi constitucional.

O governo Bolsonaro também comentou a crise institucional do país vizinho. O Itamaraty publicou comunicado em que expressa preocupação com os acontecimentos desta quarta e defende a democracia peruana. “Espera-se que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático no Peru”, diz a nota.

Leia a manifestação na íntegra:

Acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru, Pedro Castillo. É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. O que o Peru e a América do Sul precisam neste momento é de diálogo, tolerância e convivência democrática, para resolver os verdadeiros problemas que todos enfrentamos.

Espero que a Presidenta Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Espero que todas as forças políticas peruanas trabalhem juntas, dentro de uma convivência democrática construtiva, a única forma capaz de trazer paz e prosperidade ao querido e fraterno povo peruano.

Em meu governo, trabalharemos de forma incansável para reconstruir a integração regional, para o que a amizade entre o Brasil e o Peru é fundamental.

Luiz Inácio Lula da Silva

Continua após a publicidade