Lula lamenta morte de petista que teve festa invadida por bolsonarista

Lula prestou solidariedade às famílias de um guarda municipal e um agente penitenciário federal que morreram na madrugada deste domingo depois de uma briga motivada por discussão política em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O guarda Marcelo Arruda, que também era tesoureiro do diretório do PT em Foz do Iguaçu, comemorava seu aniversário de 50 anos com uma festa com decoração temática do PT e da campanha de Lula à presidência quando o agente penitenciário Jorge José da Rocha invadiu o local gritando o nome de Jair Bolsonaro.

Houve uma confusão que se estendeu até o estacionamento da festa, onde os dois trocaram tiros. O guarda foi atingido duas vezes e o agente foi baleado na cabeça. Nenhum dos dois resistiu aos ferimentos.

Sem citar Bolsonaro nominalmente, Lula disse que a tragédia foi motivada por intolerância e por um discurso de ódio contra políticos que é “estimulado por um presidente irresponsável”. O ex-presidente pediu compreensão com o bolsonarista morto que, segundo ele, teria sido levado pela retórica violenta do presidente.

“Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia ainda maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. Pelos relatos que tenho, ele não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com a sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz”, disse Lula.