Lula joga a toalha sobre crescimento do Brasil e diz que culpa é do BC

O governo mal completou o primeiro mês de funcionamento e Lula já parece ter jogado a toalha sobre sua principal promessa de campanha: fazer o país voltar a crescer.

Nessa briga com o Banco Central, Lula disse duas coisas. A primeira: não é possível que o país cresça com a taxa de juros em 13,75% ao ano. A segunda: a alta taxa de juros no país é culpa do órgão comandado por Roberto Campos Neto.

Fica combinado, então, que, por culpa do BC, Lula não vai cumprir sua principal promessa de campanha. O petista já pode agora se concentrar em outras grandes missões mais factíveis, como viajar o mundo para mostrar que “o Brasil voltou” e até, quem sabe, resolver a guerra da Ucrânia, promovendo um aperto de mãos entre Vladimir Putin e Zelensky.

Eis a fala de Lula: “A culpa é do Banco Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central (…) Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 13,75% (ao ano). Nós não temos inflação de demanda, é só isso. Eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e saber como é que vai cuidar desse país porque ele tem muita responsabilidade”.

