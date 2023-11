Lula já gastou quase 15 milhões de reais no cartão corporativo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Antes do Natal, Lula deve bater a marca dos 15 milhões de reais gastos no cartão corporativo da Presidência. Em setembro, a conta estava em 8 milhões de reais. Agora está em 14,8 milhões de reais.

Depois de um breve período no Brasil, se recuperando de uma cirurgia no quadril, o petista vai retomar a agenda internacional nos próximos dias, com uma viagem para a COP-28, em Dubai, entre 30 de novembro e 3 de dezembro.

Auxiliares de Lula dizem ainda que ele pode ainda fazer uma parada na Alemanha para tratar de temas de interesse do Brasil.

Essas viagens costumam impactar o cartão corporativo da Presidência.