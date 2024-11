Lula ignora projeto de lei que concedeu título a cidade gaúcha

O Diário Oficial da União promulgou, nesta quarta-feira, a lei que torna a cidade gaúcha de Vacaria a Capital Nacional dos Rodeios Crioulos. No entanto, a norma, que teve origem em um PL do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), foi ignorada pelo presidente Lula no ato da sanção.

Com relatoria do deputado Covatti Filho (PP-RS) na Câmara, e parecer favorável do ex-senador Lasier Martins no Senado, o texto foi encaminhado pelo Congresso para a sanção presidencial ainda em outubro.

Contudo, houve perda de prazo porque o presidente Lula, ao que tudo indica, se recusou a assinar a lei, que foi promulgada nesta quarta em ato atípico realizado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Heinze reclamou e disse que o PT esquece as obrigações de Estado.

“O governo Lula tem adotado uma postura partidária abusiva, e o Rio Grande do Sul tem sentido isso de forma direta. Divergências políticas não podem ser maiores que as funções públicas. A situação dos produtores não foi resolvida, muita coisa é anunciada, mas nada é efetivado. É preciso governar para todos”, afirmou.

A nova reconhece o rodeio de Vacaria, que começou em 1958 e já conta com 35 edições realizadas. A última edição atraiu 500.000 visitantes e movimentou mais de 8 milhões de reais. Os eventos incluem provas campeiras, como tiro de laço, poesias, gineteadas e danças tradicionais.