Lula, Haddad e o dia D do novo arcabouço fiscal

Formulada ao longo dos últimos dois meses e meio no Ministério da Fazenda, a proposta do novo arcabouço fiscal, que deverá substituir o teto de gastos, será apresentada nesta sexta-feira ao presidente Lula pelo ministro Fernando Haddad.

Questionado por jornalistas na quarta se já havia visto o projeto, Lula disse que iria se reunir com Haddad no dia seguinte, depois de retornar de Foz do Iguaçu (PR) — onde participará da posse do novo diretor-geral brasileiro da usina hidrelétrica Itaipu Binacional, o petista Enio Verri. Haddad, no entanto, informou que o encontro foi adiado para a sexta por conta de outro compromisso de Lula, a posse do novo presidente do Superior Tribunal Militar.

O presidente não adiantou quando a proposta será divulgada, mas disse que a imprensa será a segunda a saber. A previsão é que isso ocorra antes da viagem dele à China, no fim do mês, que terá Haddad na comitiva.

O ministro, que passou os últimos dias submetendo a sugestão ao restante da equipe econômica do governo, já declarou publicamente que pretende enviá-la ao Congresso ainda em março.