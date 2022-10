Lula ganhou em metade dos municípios visitados por Bolsonaro no 2º turno

Atualizado em 28 out 2022, 15h24 - Publicado em 28 out 2022, 15h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 28 out 2022, 15h24 - Publicado em 28 out 2022, 15h30

No primeiro turno da campanha à reeleição, Jair Bolsonaro visitou apenas três municípios onde não ganhou as eleições de 2018. Das 24 cidades visitadas pelo presidente depois de 2 de outubro, Lula ganhou em 12.

O itinerário de viagens do candidato mostra uma mudança de estratégia. Dessa vez, Bolsonaro foi atrás dos redutos eleitorais dos oponentes. Foi assim no Rio Grande do Sul, quando visitou Pelotas, terra natal de Eduardo Leite, adversário do candidato bolsonarista no estado. O presidente visitou sete cidades nas regiões Norte e Nordeste, em que Lula ganhou a maioria dos votos no primeiro turno.

A campanha, porém, se concentrou no Sudeste. Bolsonaro passou pela região em 21 dos 25 dias, que esteve em campanha após o primeiro turno. Só na capital paulista, onde Lula fez cerca de 700.000 votos a mais, o candidato à reeleição cumpriu agenda em sete datas, sendo que passou quatro dias consecutivos em São Paulo.

Minas Gerais é um caso à parte. Pela heterogeneidade do eleitorado e as divisas com regiões importantes do país, os votos do estado costumam refletir o resultado do Brasil. No primeiro turno, Lula saiu vencedor em solo mineiro, mas no segundo, Bolsonaro contou com o apoio do governador Romeu Zema, reeleito com larga vantagem.

O estado ainda recebeu mais gente do time bolsonarista. A primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um tour com a ex-ministra Damares Alves, em busca da confiança das mulheres mineiras. Natural de Minas Gerais, o candidato a vice, general Walter Braga Netto também atuou com intensidade no estado. O próprio presidente visitou seis cidades e ganhou o primeiro turno na metade: Belo Horizonte, Governador Valadares e Uberlândia.

Bolsonaro chegou na quinta ao Rio, onde participa nesta sexta de debate da Globo e vota no domingo. Mas antes, ele tem mais um evento na capital mineira. A campanha marcou para sábado uma motociata com Zema, o senador eleito Cleitinho e o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira, deputado com maior número de votos no país.

Veja por onde andou o presidente no segundo turno:

03/10 – Brasília (DF)

04/10 – São Paulo (SP)

05/10 – Brasília (DF)

06/10 – Brasília (DF)

07/10 – Brasília (DF) e Belém (PA)

08/10 – Belém (PA)

09/10 – Rio de Janeiro (RJ)

10/10 – Brasília (DF)

11/10 – Balneário Camboriú (SC) e Pelotas (RS)

12/10 – Belo Horizonte (MG) e Aparecida (SP)

13/10 – Recife (PE) e São Paulo (SP)

14/10 – Belo Horizonte (MG) e Duque de Caxias (RJ)

15/10 – Teresina (PI), Fortaleza (CE) e São Luís (MA)

16/10 – São Paulo (SP)

17/10 – Brasília (DF)

18/10 – São Gonçalo (RJ), Juiz de Fora (MG) e Montes Claros (MG)

19/10 – Brasília (DF)

20/10 – São Paulo (SP)

21/10 – São Paulo (SP)

22/10 – São Paulo e Guarulhos (SP)

23/10 – São Paulo (SP)

24/10 – Brasília (DF)

25/10 – Guanambi (BA)

26/10 – Governador Valadares, Teófilo Otoni e Uberlândia (MG)

27/10 – Rio de Janeiro e São João do Meriti (RJ)

28/10 – Rio de Janeiro (RJ)

