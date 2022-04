Lula finalmente quebra o silêncio sobre a afronta de Bolsonaro ao STF

Lula enfim quebrou o silêncio e se manifestou sobre o indulto concedido por Jair Bolsonaro que livrou o deputado Daniel Silveira de cumprir uma sentença de prisão dada pelo STF na semana passa. O petista ainda não havia se pronunciado publicamente sobre a mais recente afronta do presidente ao Supremo.

Durante entrevista para blogueiros de esquerda nesta terça, Lula disse que “não é normal” a briga que o país testemunha entre o Executivo e o STF. “Temos um problema no Brasil que é reconstruir instituições que estavam funcionando. Você acha que é normal a briga entre o presidente a Suprema Corte? Não é normal, não. Algo está errado. O ministro do STF e o presidente não têm que ficar trocando farpas. Ou seja, o ministro julga e o presidente governa e que cada um que cumpra com a sua função. É isso que temos que recuperar nesse país. É a pessoa saber que elas têm direitos e deveres”, disse.

O ex-presidente não chegou a comentar em detalhes o indulto em si nessa resposta. Mais cedo ele mencionou o benefício ao dizer que Bolsonaro virou refém do Congresso e que o presidente concede “indulto fora de hora”. “Ele vive de favor, fazendo decreto lei, fazendo indulto fora de hora, transformando qualquer coisinha que os filhos dele façam em sigilo de 100 anos.”

Mais adiante na entrevista, Lula falou especificamente sobre o benefício e afirmou que o presidente “foi estúpido” e “medíocre” ao concedê-lo ao seu aliado. Ele justificou ainda seu silêncio sobre o assunto.

“Essa é uma discussão que eu nem comentei nada, porque tudo o que ele queria, aconteceu. Ele abafou o Carnaval. Fez isso na quinta-feira e isso ficou no noticiário na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Tudo o que ele quer é que ele permaneça no noticiário, o que aconteceu.”

