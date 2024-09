Lula faz reunião com ministros para discutir avanço de queimadas no país

O presidente Lula vai comandar, nesta segunda, uma reunião com ministros e líderes do governo no Congresso para discutir o avanço das queimadas no país entre outros temas.



Foram convocados pelo presidente os ministros Rui Costa, da Casa Civil; Fernando Haddad, da Fazenda; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral; Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais; e Paulo Pimenta, da Comunicação Social, além dos líderes governamentais.

Lula também estará com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para tratar de estratégias relacionadas à emergência climática.

Na semana passada, ele anunciou a criação da Autoridade Climática para lidar com efeitos da seca e das queimadas no país.