Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em um vídeo curto nas redes, Lula falou das coisas que pretende fazer, caso seja eleito presidente e retorne ao Planalto.

No fim da fala, o petista faz uma releitura do famoso slogan da campanha de Barack Obama nos Estados Unidos: “Yes we can”.

Diz Lula: “Esse país pode. E nós podemos. É só a gente querer. Como a gente quer, nós vamos fazer”.