Lula faz primeira visita ao Rio depois de eleito nesta segunda

Lula fará nesta segunda a primeira viagem ao Rio de Janeiro depois da sua vitória na eleição presidencial. O Rio recebeu atenção diferenciada da campanha petista na corrida de segundo turno, mas os esforços não impediram que Jair Bolsonaro obtivesse a maior fatia do eleitorado, com 56,5% dos votos contra 43,4% de Lula.

Apesar da votação desfavorável nas urnas, a gestão de Lula enxerga o Rio como um estado com potencial de atrair investimentos e de ser uma vitrine de políticas públicas caras ao petismo, como o fortalecimento do BNDES, a retomada da indústria naval e a recuperação do setor da Cultura.

Nesta segunda, o presidente participará, ao lado de Geraldo Alckmin e de Dilma Rousseff, da posse de Aloizio Mercadante no comando do BNDES. O banco de fomento é tipo pelos petistas como estratégico para a expansão do crédito às micro, pequenas e médias empresas e para a retomada das obras de infraestrutura no país.

À tarde, Lula se encontra com Eduardo Paes para inaugurar salas de oftalmologia do Super Centro Carioca de Saúde, que é gerido pela Prefeitura do Rio. Paes teve participação ativa na campanha do petista no Rio e busca a reeleição como prefeito da capital fluminense em 2024.