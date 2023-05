Lula faz discurso eleitoral em SP e volta a criticar Bolsonaro

Lula discursou há pouco para centrais sindicais e mostrou que o clima das eleições não acabaram seis meses depois do pleito. O presidente comparou seu governo ao de Jair Bolsonaro ao falar sobre fake news e investimentos em infraestrutura.

“Em um ano, nós vamos fazer mais do que eles fizeram em quatro anos no ponto de vista da estrutura“, disse o presidente.

Lula também comentou sobre a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. O PL dos fake news, de relatoria do deputado Orlando Silva — presente no evento — deve ser votado nesta terça.

“A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum e foi a verdade que derrotou o ex-presidente da República“, afirmou Lula.

Enquanto Lula está na capital paulista, Bolsonaro cumpre agenda no interior de São Paulo em feira do agronegócio. Após atrito com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o Banco do Brasil retirou o patrocínio do evento.