Lula faz 77 anos e ganha até festa de carnaval fora de época em Brasília

Atualizado em 27 out 2022, 10h20 - Publicado em 27 out 2022, 10h30

Lula (PT) completou 77 anos de idade nesta quinta-feira. Aliados e eleitores aproveitaram o dia para fazer homenagens ao petista. A data marca também 20 anos de quando ele se elegeu presidente da República pela primeira vez, em 2002.

Políticos que lhe dão apoio no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL) foram às redes celebrar o aniversário, casos, por exemplo, de Simone Tebet (MDB) e Eduardo Paes (PSD).

“Desejo felicidades, saúde e muita sabedoria para que você possa reconstruir o Brasil e devolver a esperança aos brasileiros”, escreveu a emedebista em seu perfil de Twitter, junto com a publicação de uma foto ao lado de Lula. Paes também postou uma fotografia com Lula e disse que “o povo carioca vai com você no próximo domingo” de eleição.

Ainda nesta quinta, integrantes de blocos de Carnaval em Brasília convocaram um cortejo em homenagem ao aniversário de Lula. Batizado de Carnaval Contra a Fome, o encontro ocorrerá a partir das 18h, na praça Zumbi dos Palmares.