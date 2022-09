Lula fará comícios em Minas e na região Sul até domingo

A menos de três semanas do primeiro turno das eleições, Lula vai intensificar a agenda de comícios nesta semana. Até o domingo, o ex-presidente participará de atos de campanha em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Nesta quarta, o petista estará em São Paulo, onde participa de um evento com apoiadores sobre economia solidária e cooperativismo. Depois, o candidato segue para Montes Claros, em Minas Gerais, para comício na quinta-feira ao lado do candidato ao governo do estado do PSD, Alexandre Kalil.

Na sexta-feira, Lula fará comício em Porto Alegre. Da capital gaúcha, o candidato vai a Curitiba para evento no sábado. Enfim, no domingo, Lula encerra a visita ao Sul do país em Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto.

De acordo com a última pesquisa Ipec com os eleitores catarinenses, divulgada em 23 de agosto, Bolsonaro lidera com 50% dos votos, contra 25% de Lula. O presidente também está à frente no Paraná, com 38%, Lula tem 32% em pesquisa publicada em 22 de agosto.

Já em Minas Gerais, a pesquisa de intenção de voto da Ipec, divulgada em 6 de setembro, indica que Lula tem 46%, contra 30% de Jair Bolsonaro. Já no Rio Grande do Sul, Lula aparece com 42% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro, segundo pesquisa feita em 2 de setembro.