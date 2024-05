Lula fala por telefone com Oliver Stone, que fez documentário sobre ele

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Planalto informou há pouco que o presidente Lula conversou por telefone, nesta segunda, com o cineasta Oliver Stone, que lançou um documentário sobre o brasileiro no Festival de Cannes, no último dia 19.

Intitulado “Lula”, o filme retrata a trajetória do petista, com ênfase nos anos que antecederam sua vitória nas eleições de 2022.

Na ligação, o presidente agradeceu o cineasta pela realização do documentário e pediu que transmitisse os cumprimentos a toda a equipe de produção.

Stone, por sua vez, indicou que pretende vir ao Brasil para o lançamento do filme no país, em data a ser definida.