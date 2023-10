Lula fala com Putin por telefone sobre guerras em Gaza e na Ucrânia

Atualizado em 23 out 2023, 16h35 - Publicado em 23 out 2023, 13h35

Lula conversou por telefone nesta segunda-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia — que foi invadida pelos russos em fevereiro do ano passado.

Segundo o Palácio do Planalto, o presidente “relatou a situação dos brasileiros em Gaza e reiterou a urgência de criação de corredor humanitário que permita a saída dos estrangeiros e a entrada de remédios, água e alimentos na Faixa de Gaza”.

“Os dois presidentes concordaram quanto à necessidade de que cessem os bombardeios na Faixa de Gaza e de imediata libertação dos reféns. Ambos saudaram a iniciativa do Egito de realizar reunião sobre o tema no Cairo no último sábado”, informa o comunicado sobre o telefonema — que não cita o Hamas, responsável pelos sequestros em Israel no último dia 7.

Ainda de acordo com o governo brasileiro, Putin comentou a proposta do país no Conselho de Segurança da ONU, que foi vetada pelos Estados Unidos, mas não pela Rússia, e “lamentou que após tantas décadas não tenha sido encontrada solução para a criação do Estado Palestino”.

“Sobre o conflito com a Ucrânia o presidente Lula reafirmou a disposição do Brasil para ajudar em qualquer mediação quando os lados envolvidos estiverem dispostos a falar de paz”, concluiu o texto do Planalto.

Continua após a publicidade