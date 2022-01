Lula explica o que espera de Alckmin, caso ele aceite ser vice

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o avanço das conversas sobre a possível aliança Lula-Alckmin na disputa à presidência deste ano, o ex-presidente falou sobre o que espera do ex-governador de São Paulo caso o ex-tucano aceite ocupar o posto de vice em sua chapa.

“O vice não vai ser alguém igual a mim. Tem que ser alguém diferente, que possa trazer um contraponto ao próprio PT, ou seja, alguém que possa trazer outros setores da sociedade e alguém que possa ajudar na construção do funcionamento de um governo de coalizão, com esse Congresso do jeito que está”, afirmou Lula nesta sexta-feira à Rádio Liberal, de Belém (PA).

O ex-presidente, que disse estar conversando com “vários partidos” sobre o posto de vice, condicionou a indefinição da aliança com Alckmin ao fato do ex-governador ainda não ter uma legenda — o que embaralha toda a configuração de negociações sobre candidaturas nos estados, por exemplo.