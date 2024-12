Lula está lúcido e passou a noite bem, diz boletim médico do Sírio-Libanês

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Hospital Sírio-Libanês divulgou há pouco, às 12h, um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permanece internado na UTI da unidade, em São Paulo, “sob cuidados intensivos, para o tratamento da hemorragia intracraniana”. Ele passou por uma cirurgia de emergência para drenar o hematoma na madrugada desta terça-feira.

“Evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. Está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem. O Presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina”, informou o comunicado, assinado pelos médicos Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis, diretores do hospital.

Segundo a nota, o presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados de Roberto Kalil Filho, seu cardiologista, e de Ana Helena Germoglio, que o acompanha em todas as agendas.

