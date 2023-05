Lula ‘esquece’ de chamar aliados para viagem ao Ceará

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em dificuldades para construir uma maioria parlamentar no Congresso, Lula vai ao Ceará nesta semana para cumprir agendas ao lado do Ministro da Educação, Camilo Santana, que foi governador do estado.

Em vez de aproveitar a agenda para se aproximar de parlamentares e pavimentar alianças, o petista viajará, ao que tudo indica, sem convidar lideranças locais ao seu palanque.

Líder do governo na Câmara, José Guimarães tem sido criticado por não organizar a agenda do presidente no estado. Nos últimos dias, sobrou também para Alexandre Padilha.

“Por ciúmes, o líder do governo, José Guimarães, não nos convidou. Não adianta cobrar do Padilha, se os líderes do governo não articulam e nem respeitam a base”, diz um deputado da base ao Radar.