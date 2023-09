Lula escolhe Teodoro Santos e Afrânio Vilela para vagas no STJ

Lula decidiu nomear, nesta quarta, os desembargadores Teodoro Santos e Afrânio Vilela para as duas vagas abertas no STJ.

Os magistrados integravam uma lista com quatro nomes elaborada pelo tribunal no último dia 23 de agosto.

Santos era um nome forte desde o início do processo, como vinha mostrando o Radar ao longo dos dias, por ter boas relações com ministros do STJ, por ser um magistrado experiente, do Nordeste e negro.

Vilela conseguiu a vaga por causa do apoio do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. O Radar mostrou que Pacheco pediu pelo desembargador mineiro numa conversa com Lula há duas semanas.

Com as escolhas, o presidente privilegiou o chefe do Legislativo, aliados do PT no Nordeste e deixou pelo caminho figuras como Dias Toffoli e uma ala do PT de São Paulo que defendiam o nome de Carlos Adamek. Magistrados do Rio de Janeiro, que apoiavam Elton Leme, também ficaram pelo caminho.

