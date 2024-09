Lula escolhe deputada petista para o Ministério dos Direitos Humanos

VEJA Mercado - segunda, 9 de setembro

Cortes de juros nos EUA podem mudar o jogo no Brasil, diz Helena Veronese

VEJA Mercado em vídeo desta segunda-feira recebeu a economista-chefe da B.Side Investimentos. Ela afirmou que a postura do Fed, o Banco Central norte-americano, pode diminuir espaço para altas de juros previstas por aqui. A especialista também comentou sobre as projeções do PIB e inflação, além da meta fiscal em risco.