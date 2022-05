Lula enquadra PT em Minas e deve fechar aliança com PSD de Kalil

Depois de passar por Minas Gerais nos últimos dias, o ex-presidente Lula está próximo de anunciar uma aliança do PT com o PSD de Alexandre Kalil na disputa ao governo mineiro.

Para viabilizar o acordo, Lula aceitou sacrificar a candidatura ao Senado de Reginaldo Lopes, o atual líder petista na Câmara. Lopes vinha resistindo a deixar a disputa, no fim de semana chegou a divulgar nota desautorizando os colegas de partido a falar sobre alianças com o PSD e mantendo sua candidatura ao Senado, mas a coisa virou. Agora, petista dizem que ele pode ser o vice na chapa de Kalil.

Para ter um palanque forte em Minas, Lula precisa da aliança com Kalil e o PSD. No partido de Gilberto Kassab, Alexandre Silveira, que atualmente é senador — ele é suplente e ficou com a vaga aberta por Antonio Anastasia, que virou ministro do TCU –, não abre mão de disputar o mandato no Senado. Entre perder o apoio do PSD e ficar sem palanque em Minas e sacrificar o “companheiro Reginaldo”, Lula e a cúpula nacional petista não tiveram dúvida.