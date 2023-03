Lula encontra presidente do Paraguai após posse de novo diretor de Itaipu

Depois de participar da cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, marcada para as 10h desta quinta-feira, o presidente Lula terá uma reunião bilateral em Foz do Iguaçu (PR) com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

O encontro, previsto para as 11h30, servirá para que os dois tratem principais pontos da agenda entre os dois países. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, realizou uma visita oficial a Assunção.

O Itamaraty informou que o Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai e o que mais faz investimentos diretos (904 milhões de dólares). No ano passado, a corrente comercial entre os dois países registrou 7,15 bilhões de dólares, superando em 7,8% o recorde anterior, de 2021.