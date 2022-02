Lula encontra Boulos, mas não se arrisca a pedir apoio a Haddad

No encontro da última terça entre Lula e Guilherme Boulos, em São Paulo, o ex-presidente não arriscou pedir apoio do pré-candidato ao governo pelo PSOL ao postulante petista, Fernando Haddad.

A conversa, viabilizada a pedido de Lula, teve como tema central o cenário nacional político e a discussão do apoio do PSOL ao candidato petista à presidência — “caminhada para recuperarmos um governo democrático e um projeto social e soberano para o Brasil”, classificou o ex-presidente.

Com a disputa ao Palácio dos Bandeirantes ainda embaralhada dentro do próprio campo progressista, a expectativa é que maiores definições sobre apoios no estado surjam apenas após as federações partidárias. PT e PSB estudam a aliança, mas justamente São Paulo é um dos principais entraves para a negociação.

Nenhum dos partidos quer abrir mão da cabeça de chapa liderada por Haddad e Márcio França, respectivamente — junto com Boulos, eles lideram as últimas pesquisas de intenção de voto no estado.