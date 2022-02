Lula elogia Dilma, mas descarta ter petista como vice

É verdade que Lula vai esconder a ex-presidente Dilma Rousseff na sua campanha? O petista ouviu essa pergunta durante entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, e respondeu com uma série de elogios à sucessora.

“Eu tenho orgulho da presidenta Dilma. É importante que as pessoas saibam disso. A Dilma é uma mulher extraordinária, uma mulher de muita competência. Ela não conseguiu fazer um segundo mandato na qualidade que a gente esperava porque o PMDB elegeu Eduardo Cunha de presidente da Câmara para não permitir que a Dilma fizesse as coisas que tinha que fazer”, declarou o ex-presidente na manhã desta terça-feira.

Ele continuou apontando que, no fim do primeiro mandato de Dilma, o Brasil só tinha 4% de desemprego, a menor marca da história do país, e que ela aumentou o salário mínimo acima da inflação todos os anos, como ele também fez — ao contrário do que ocorrer no governo Bolsonaro.

Lula disse ainda que a sucessora foi vítima do Congresso e de uma conspiração para dar um golpe e não permitir que ele voltasse à Presidência. E caprichou na descrição das qualificações da correligionária:

“Mas ninguém vai me intrigar com a Dilma, porque eu reconheço na Dilma uma mulher de extraordinária qualidade, de muito caráter, de muita competência ética e uma mulher de muita competência técnica para governar qualquer país”.

Um jornalista da Rádio Tupi fez então uma provocação e disse que Lula poderia fazer uma homenagem à ex-presidente chamando ela para ser sua vice, para lhe fazer justiça. O petista então desconversou e alegou questões eleitorais para descartar a ideia.

“Deixa eu lhe falar, é que uma campanha política não se dá assim. Não é tão simples assim. Numa campanha política, você precisa saber que a solução dos problemas do Brasil hoje, e a gravidade do Brasil, não passa pela solução de um único partido político. Passa pelo conjunto das forças políticas que existem no país. Eu, por exemplo, disse à presidenta do PT [Gleisi Hoffmann] que eu não tenho interesse de ser um candidato apenas do PT. Eu quero ser interesse de um movimento da sociedade que busca melhorar a vida do povo brasileiro”, concluiu Lula.