Lula é hoje o maior marqueteiro de Bolsonaro, avaliam aliados

Demorou, mas Lula percebeu que é hoje o principal marqueteiro de Jair Bolsonaro no governo. O presidente cita o adversário em quase todo discurso. Serve para reforçar a rejeição do ex-presidente na militância, mas não deixa que a parcela da sociedade que está fora da polarização esqueça dele — e, de quebra, mantém a turba bolsonarista mobilizada nas redes.

“A agenda do golpe anima a militância, mas tem um efeito contrário: mantém Bolsonaro vivo no noticiário. Precisamos virar essa página”, diz um auxiliar de Lula. “Bolsonaro está perdido em Miami, só ganha o espaço que tem hoje na imprensa porque está na boca do presidente da República”, segue o aliado.

O presidente quer mudar de assunto e o trabalho será de Paulo Pimenta, na Secom. Fazendo a interlocução com os veículos de imprensa, o petista tem dito que deseja falar com os 50% da sociedade que não é nem petista nem bolsonarista, não se declara de esquerda ou de direita. O desejo do petista é avançar com a agenda de trabalho da nova gestão, falando de questões propositivas, não apenas do passado.

Muita gente nesse campo moderado votou em Bolsonaro por não querer Lula. Pimenta tem dito que esses eleitores são votos a serem reconquistados.