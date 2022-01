Lula e Gleisi enquadram PT no Rio, que irá de Freixo para governador

Os principais caciques do PT do Rio estiveram em São Paulo na noite de terça para uma conversa com Lula, Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad. A trinca que atualmente dá as cartas no partido disse aos correligionários fluminenses que sepultassem a ideia de torpedear os planos de Marcelo Freixo (PSB) de tentar ser governador do Rio com o apoio de Lula.

Nas últimas semanas, uma ala do PT do Rio externou suas dúvidas com relação à capacidade de Freixo bater no segundo turno o atual governador Cláudio Castro (PL), que busca a reeleição e tem à sua disposição o caixa do Estado turbinado pela venda da Cedae para distribuir recursos e negociar apoios.

Na volta da conversa em São Paulo, o ex-presidente do PT no Rio e ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá, um dos principais nomes da ala antipática a Freixo, deu o tom da sua insatisfação, ainda que de maneira velada.

Em duas postagem nas redes sobre o encontro, ele não mencionou o nome de Freixo, mas declarou o apoio da província à aliança nacional com o PSB, falou da possibilidade de palanques múltiplos a Lula no Rio e divulgou que o partido lançará o deputado estadual André Ceciliano como candidato ao Senado.

“O PT negociará com o PSB e a presidenta Gleisi tem nosso apoio total para isso! E o presidente Lula terá quantos palanques estiverem dispostos a apoiá-lo! Objetivo é isolar Bolsonaro e ampliar Lula no Rio”, escreveu.

Ceciliano, que é presidente da Assembleia do Rio, também estava na reunião, assim como o presidente do PT no Estado, João Maurício de Freitas, e o atual prefeito de Maricá, Fabiano Horta. Esses três e Quaquá formam o grupo que foi voto vencido na aliança com Freixo e o PSB no estado.

Segundo o Radar apurou, os caciques locais tiveram que recuar para fazer um gesto ao PSB em nome da tentativa de consolidação da federação entre os partidos. A moeda de troca por Haddad em São Paulo na disputa ao governo ao invés de Márcio França (PSB) é a candidatura de Freixo no Rio. Em Pernambuco, ainda que com resistências, o PT deverá ceder a cabeça da chapa ao PSB, assim como no Rio Grande do Sul.