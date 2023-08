Lula e Dino incluem líder da luta camponesa no panteão de heróis da pátria

Giro VEJA - sexta, 18 de agosto

Confissão de Mauro Cid complica — e muito — a vida de Bolsonaro

Depois da divulgação da matéria de capa de VEJA desta semana — que mostrou que Mauro Cid pretende depor contra Jair Bolsonaro no caso da venda das joias --, o caso ainda promete complicar, e muito, a vida do ex-presidente. Conforme relato exclusivo do advogado Cezar Bitencourt, o ex-ajudante de ordens quer admitir que vendeu os presentes recebidos pelo ex-capitão nos Estados Unidos, transferiu o dinheiro obtido de forma clandestina para o Brasil e entregou o montante em espécie a Bolsonaro. Nesta sexta-feira, 18, o advogado voltou atrás e negou as afirmações feitas a VEJA sobre a venda das joias — áudios da entrevista, no entanto, comprovam a fala do criminalista às repórteres Laryssa Borges e Marcela Mattos.