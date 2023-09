Lula e Dino assinam decreto de aposentadoria de Rosa Weber

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra Rosa Weber está oficialmente aposentada de suas funções no STF. Ela completa 75 anos no dia 2 de outubro e cumpriu, nesta quinta, seu último compromisso como magistrada da Corte, ao passar a presidência do tribunal ao ministro Luís Roberto Barroso.

A confirmação da aposentadoria de Rosa no Diário Oficial abre caminho para que Lula indique o próximo ministro do Supremo. Quem assina o ato com o presidente é Flávio Dino, favorito entre ministros da Corte a assumir o lugar de Rosa.