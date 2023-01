Lula e Campos Neto terão primeiro teste na relação do governo com o BC

Em fevereiro, Lula terá de escolher dois novos diretores para o Banco Central de Roberto Campos Neto.

A diretoria de Política Monetária é um posto estratégico para o mercado. Já a diretoria de Fiscalização demanda um quadro técnico sem apelos ideológicos do governo de turno.

Como não pode mexer com Campos Neto, Lula já foi aconselhado por petistas a usar as diretorias para instalar “alguém de confiança” no banco. A escolha dos nomes será o primeiro teste nessa “relação independente” do petismo com o BC.