Lula e Bolsonaro usaram Presidência para proteger filho corrupto, diz Ciro

Ciro Gomes vinha, na entrevista desta quarta a um radialista da Bahia, fazendo um discurso mais suave sobre Lula, como mostrou o Radar há pouco. Provocado a falar, no entanto, das críticas pesadas que fez ao petista durante o debate na Band e sobre o fato de filhos de Jair Bolsonaro e ministros do governo usarem os vídeos dele para atacarem o petista, Gomes não se segurou.

“O Lula é um chefe de quadrilha. O Lula, desculpe, é duríssimo dizer o que estou dizendo, mas o Lula virou um chefe de quadrilha. Lula e Bolsonaro são duas pessoas completamente distintas, mas qual a diferença da moralidade de Lula e do Bolsoanro? O Bolsonaro avacalhou a Presidência da República para proteger filho corrupto. O Lula, também. O nome do filho dele é… eu não vou dizer o nome porque é famílias, mas o assunto é Gamecorp. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de zoológico. De repente, transações milionárias com a Telemar. Meu irmão, eu tava lá. Eu ajudei o Lula a vida toda. Eu vi o Lula se corrompendo”, disse Ciro.