Lula e Bolsonaro se parecem cada vez mais em suas gestões, diz pesquisa

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta mostra que 38% dos brasileiros consideram a gestão feita por Lula, neste terceiro mandato, melhor do que foi o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O número é bem próximo da parcela que considera o governo petista pior que a administração bolsonarista: 33%. A fatia de entrevistados que considera as gestões petistas e bolsonaristas iguais é de 22%. Em julho, esse dado era de 8%.

A pesquisa, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos nas quatro regiões do país entre os dias 25 e 29 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O recorte do levantamento cobre um dos períodos mais agudos das queimadas no Brasil, que praticamente nivelaram Lula e Bolsonaro na incapacidade de proteger o patrimônio ambiental do país, com queimadas históricas em ambos os governos, o que pode explicar esse resultado, já que o avanço da destruição provocada pelas queimadas impacta severamente a economia, fator principal de todo o descontentamento.

A pesquisa Quaest também revela que 32% dos brasileiros consideram a avaliação geral do governo Lula positiva, dado próximo da fatia que considera negativa: 31%. Os que consideram o governo como um todo regular é de 33%. Enquanto o trabalho do petista é aprovado por 51% dos eleitores brasileiros e reprovado por 45%. Outros 4% não souberam ou não responderam.