‘Lula e Bolsonaro são pessoas completamente diferentes’, diz Ciro Gomes

Ciro Gomes fala nesta quarta ao programa de Mário Kertész na Bahia. Alvo de um ataque especulativo da campanha de Lula pelo voto útil, o pedetista foi logo descendo a borduna no petista. Gomes lembrou que foi a crise econômica produzida por Dilma Rousseff e a roubalheira dos governos petistas que produziram Jair Bolsonaro.

Ciente da reação até de aliados contra os duros ataques a Lula, o pedetista deu uma amenizada ao falar do líder das pesquisas. Gomes disse que “o Lula fez sua parte e tal” no governo e que “Lula e Bolsonaro são pessoas completamente diferentes”. Depois disso, o pedetista retomou as críticas “com todo respeito a quem pensa diferente dele”.

“Na minha compreensão, com todo respeito a quem pensa diferente, o Bolsonaro é um desastre sem referência. Isso é um modelo de governança política errado, um modelo de política errado. O Lula fez sua parte e tal. Mas será que existiria o Bolsonaro, se não fosse a decepção que o nosso sofrido povo passou pela crise econômica que está aí. Desculpa, foi o Lula, no conchavo dele, que botou a Dilma, uma pessoa sem nenhuma vocação, com o Michel Temer de vice para manter o mesmo modelo econômico, o mesmo tipo de gente e desastrou o país. Isso produziu uma crise econômica tão devastadora que, em cima da notícia de corrupção generalizada desvendada como a gente assistiu, o nosso povo votou magoado, sofrido, machucado num cidadão cuja biografia não justificava. Eu, que conhecia de perto o Bolsonaro na Câmara, sabia que ele era um corrupto do baixo clero da Câmara. Ele roubava dinheiro da gasolina do gabinete”, disse Gomes.