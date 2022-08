Lula e Bolsonaro estão unidos pela mesma aposta de risco

Acostumados a plateias seletivas, que absolvem incondicionalmente seus erros e desvios, Lula e Jair Bolsonaro foram ao debate da Band preparados para exibir suas visões de mundo descoladas da realidade.

Vivendo desde a prisão num universo paralelo em que se compara a Mandela, Lula acredita que pode chegar ao Planalto fazendo de conta que o passado de corrupção petista nunca existiu. Ou melhor: existiu, mas ele não viu, não ficou sabendo nem desfrutou dos desvios petistas. Essa fantasia não cola porque uma boa parcela do eleitorado não esquece as descobertas da Lava-Jato.

Lula usava um sítio reformado por empreiteiras que bancavam outros luxos ao petista e seus grupo político em troca de influência no Planalto. A Lava-Jato mostrou que a promiscuidade nas relações também incluía pagamentos por palestras milionárias, jatinhos emprestados, negócios vantajosos aos filhos e, claro, muito dinheiro para bancar o caixa dois das eleições até 2014.

Como poderia Lula não saber da corrupção que tragou tantos amigos pessoais na Lava-Jato? Como poderia Lula desfrutar do famoso sítio sem nunca ter se questionado sobre como as reformas no lugar haviam ocorrido? Na delação que firmou com a Justiça, o doleiro Alberto Youssef foi didático ao relatar que as disputas do PP, do PMDB e do PT por propinas na Petrobras eram arbitradas, em ultimo caso, “pelo Planalto”.

Poderia Lula nunca ter desconfiado do que a turma fazia nessas diretorias da Petrobras? Léo Pinheiro, em sua delação igualmente fechada com a Justiça, narrou conversas que teve com Lula no famoso instituto que levava o nome dele em São Paulo. O petista ouviu muita coisa do empreiteiro que costumava bancar o propinoduto do partido e dos aliados.

Continua após a publicidade

Os entregadores do “money delivery”, o serviço de entrega de propina em domicílio de Youssef, revelaram entregas diretamente no diretório do PT em São Paulo. Mas Lula nunca viu nem ouviu nada. Pedro Corrêa, o cacique do PP que admitiu roubar desde os anos 1970, também narrou situações em que Lula encontrou o cheiro da corrupção que insiste em negar.

Se lançar no debate político de uma campanha presidencial sem se preparar para prestar contas desse passado é um plano arriscado para Lula. O petista busca a eleição como forma de resgatar e encerrar o último capítulo de sua biografia: o perdão das urnas. O debate da Band mostrou que negar o passado não faz com que os esqueletos da roubalheira petista desapareçam. Lula pode fazer de conta que acredita em sua versão do que foi a Lava-Jato. O eleitor, no entanto, tende a não embarcar nessa.

O que ajuda Lula nessa caminhada? Tem como adversário Bolsonaro. O presidente passou boa parte do governo fabricando crises, desviando do trabalho para passear de moto ou jet ski e lançando o peso institucional da Presidência em aventuras como a negação da vacina, a cruzada contra as instituições e um flerte constante com a mente golpista de seus apoiadores.

Quando Bolsonaro chegou ao Planalto, o Brasil tinha muitos problemas, mas ninguém se aventurava a questionar o sistema democrático ou a fragilizar instituições. Com ele na cadeira, o país ganhou esses novos tormentos. Bolsonaro conviveu com a corrupção e a péssima qualidade dos aliados no Congresso. Não assumiu o papel de líder em nenhuma das tormentas vividas pelo país. As poucas reformas no Congresso passaram, em alguns casos, contra a vontade do próprio presidente. A luta nacional contra a pandemia encontrou no Planalto um foco permanente de sabotagem.

A exemplo de Lula, Bolsonaro faz campanha tentando convencer o eleitor a esquecer de sua obra. O eleitor, no entanto, tende a não embarcar nessa. Lula conta com Bolsonaro para mostrar que é menos pior. Bolsonaro conta com Lula para mostrar que é menos pior. Os dois, nessa tocada, apanharam bastante no debate. Mostraram que estão unidos pela mesma aposta de risco.