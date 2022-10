Lula e Bolsonaro encerram semana de campanha no Rio de Janeiro

Atualizado em 25 out 2022, 16h04 - Publicado em 25 out 2022, 17h30

Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) terão o último encontro “olho no olho” da campanha presidencial nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, durante debate promovido pela TV Globo. Lula não terá agendas de campanha na sexta para se preparar para o encontro televisivo. Sua equipe ainda define se ele chegará ao Rio na próxima sexta ou na quinta à noite.

O PT convocará a sua militância para uma passeata na sexta no Rio por volta das 18h sem a presença do ex-presidente. A caminhada sairá da praça da Candelária e seguirá para a praça da Cinelândia, no centro, num trajeto tradicional das mobilizações políticas que ocorrem na cidade. O objetivo do partido é mobilizar os seus eleitores para o debate na TV e para a reta final da campanha.

Já Bolsonaro vai ao Rio na quinta, um dia antes do debate, para um comício à tarde na estádio do Bangu, na zona oeste da cidade. A ideia é reunir prefeitos, o governador Cláudio Castro (PL), e parlamentares aliados. O objetivo é ampliar a distância de Lula no primeiro turno no Rio, que foi de cerca de um milhão de votos a mais para o presidente.

Flávio Bolsonaro (PL) já está no Rio para agendas em nome do pai no interior. Na quarta-feira, ele estará em Itaboraí, cidade que ficou famosa pelo projeto do Comperj, refinaria da Petrobras cujas as obras foram paradas por causa dos esquemas de corrupção revelados pela Lava-Jato.

Na quinta, quando seu pai já estiver no Rio, Flávio, antes da agenda na capital, vai a Belford Roxo, na Baixada Fluminense, do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), que apoia Lula na disputa presidencial, mas apoiou a reeleição de Castro, governador bolsonarista eleito no primeiro turno.

Belford Roxo tem aproximadamente 340.000 eleitores e Bolsonaro venceu com uma vantagem de cerca de 70.000 votos sobre Lula. Waguinho tem trabalhado para reduzir a vantagem de Bolsonaro e, quem sabe, influenciar o voto no petista na região que é considerada estratégica para o Rio.