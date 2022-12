Lula e Bolsonaro ainda podem ser vizinhos em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No início de novembro, o Radar mostrou que Lula fazia planos com Janja para reformar o Palácio da Alvorada depois da saída de Jair Bolsonaro do lugar.

Um dos planos do petista era seguir morando no hotel onde está instalado hoje, no Setor Hoteleiro Sul, área central de Brasília, até que os ajustes fossem concluídos.

Se a coisa vingar mesmo, veja que ironia, Lula e Bolsonaro serão vizinhos. É que o complexo hoteleiro onde Lula está instalado também abriga torres comerciais. Numa delas, em frente ao hotel de Lula, Bolsonaro passará a despachar quando sair do Planalto. A sala foi alugada por Valdemar Costa Neto.