Lula e Biden conversaram por 20 minutos nesta segunda

Lula conversou na tarde desta segunda com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A conversa por telefone durou cerca de 20 minutos e foram tratados de temas como a importância da democracia e a defesa ao meio ambiente. No domingo, após as eleições, o americano já havia parabenizado o petista pelo Twitter.

“Envio os parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória em uma eleição livre, justa e digna de confiança. Espero que possamos trabalhar juntos e manter a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos que virão pela frente”, escreveu Biden na rede social.

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead.

— President Biden (@POTUS) October 31, 2022