Lula diz que vai retomar obras paradas e já anuncia viagens ao Nordeste

Em reunião com representantes de 15 partidos que podem integrar a base do seu no Congresso, Lula anunciou que vai retomar obras paradas há até 20 anos e viajar toda semana pelo país, começando na próxima terça-feira com a inauguração de um conjunto do “Minha Casa, Minha Vida”, na Bahia.

O presidente disse aos aliados que promoverá reunião ministerial depois de voltar dos Estados Unidos, para onde viaja nesta quinta, sobretudo com as pastas ligadas à infraestrutura. Isso porque, segundo ele, já há “muitas coisas para anunciar, recomeço de obras que estão paradas há 15, 10, 12, 20 anos, e que podem ser recomeçadas porque já tem projetos aprovados, porque já estão semiacabadas, alguns faltam 20%, 15%”.

“O dado concreto é que a gente vai tentar acabar tudo aquilo que estava começado e que ficou parado. E a gente não quer saber de quem que é a obra, que período de governo ela foi feita. A gente quer saber se a obra é de interesse da cidade ou do Estado”, declarou Lula.

Depois da viagem à Bahia, ele disse que irá a Sergipe para dar continuidade a um conjunto de obras da BR-101, “que já era para estar pronta há muito tempo, mas não está pronta, nós vamos então recomeçar”.

“A partir daí, nós vamos viajar toda semana para muitos Estados, para muitas cidades, na perspectiva de que a gente coloque a roda gigante da economia para funcionar”, complementou o presidente.

“Ou seja, se a gente a conseguir fazer com que todas as obras que estão paradas comecem a funcionar e a gente comece a terminar algumas delas, a gente pode contribuir para fazer com que a economia brasileira não seja o desastre previsto pelo FMI na última avaliação deles”, acrescentou, em uma alfinetada ao governo Bolsonaro — que o próprio Lula recomendou esquecer.