Lula diz que transição termina trabalho na terça-feira

Antes de anunciar os primeiros ministros do novo governo, o presidente eleito Lula disse que o trabalho da transição encerra nesta terça-feira. Ele convidou o coordenador do Gabinete de Transição, Geraldo Alckmin, para falar sobre as atividades desmpenhadas pelo grupo.

“A transição procurando ser muito fiel à campanha, ela foi plural, com diversidade regional, diversidade de gênero, setorial, bastante democrática, transparente e com forte viés técnico, no sentido de números, dados e levantamentos para o trabalho”, avaliou Alckmin.

Ao todo foram 940 participantes divididos em 32 grupos técnicos. Desses integrantes, apenas 22 não foram voluntários. Os relatórios finais serão apresentados ao governo de transição na segunda, 12, com diagnóstico das áreas, prioridades e pontos críticos da máquina para o novo governo.