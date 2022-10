Lula diz que quer ‘reeducar a sociedade brasileira’ sobre mentira

Atualizado em 20 out 2022, 13h41 - Publicado em 20 out 2022, 13h40

Durante evento de campanha no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, Lula disse que o PT vai buscar a via judicial todas as vezes que for atacado com mentiras. Seria essa, segundo ele, uma forma de ‘reeducar a sociedade’ sobre as fake news no debate público.

Lula comentava a série de direitos de respostas obtidos recentemente no TSE pela sua campanha contra Jair Bolsonaro (PL), seus apoiadores e veículos de comunicação, como a Jovem Pan. O petista afirmou que até o fim da campanha levará casos que considera fake news ao TSE. Em um futuro do governo, a Justiça comum seria a arena para queixas do tipo.

“O partido irá recorrer de toda a vez que o partido se sentir prejudicado. O partido irá entrar na Justiça porque é o caminho correto para que a gente possa fazer justiça. E vai ser assim fora do governo e dentro do governo para que a gente possa reeducar a sociedade brasileira a utilizar os veículos de comunicação para fazer coisa mais séria e coisa mais entendível para o povo e não ficar contando mentiras ou ficar assustando a sociedade brasileira”, disse Lula.