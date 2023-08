Lula diz que quer escolher para a PGR alguém que ‘não faça denúncia falsa’

O presidente Lula comentou nesta terça, durante sua entrevista semanal transmitida pelas redes sociais, a expectativa pela escolha do próximo procurador-geral da República, em setembro, e de quem substituirá a ministra Rosa Weber no STF, já que a presidente da Corte terá que se aposentar compulsoriamente daqui a dois meses, quando completa 75 anos.

“As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do procurador-geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade”, declarou Lula, sem ter sido questionado sobre o assunto.

Na sequência, ele disse que “ninguém neste país” tem mais experiência de escolher chefes da PGR que ele, que já escolheu três nos seus dois primeiros mandatos, e que vai escolher o sucessor de Augusto Aras (ou reconduzir o próprio ao cargo) no momento e na hora certa.

“Vou conversar com muita gente. Vou ouvir muita gente. Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, tudo isso é um problema meu que está dentro da minha cabeça e quando eu tiver o nome eu indico. É simples assim. Sem ficar aquela aposta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é fulano, é beltrano, é sicrano. Ninguém tem que ficar tentando adivinhar”, afirmou o presidente.

O petista disse ainda que escolherá a pessoa que achar que é a melhor para os interesses do Brasil. “Se der errado, paciência. Mas eu vou tentar escolher o melhor. E quero conversar com muita gente, ouvir muita gente, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer bem pra esse país”, comentou, para em seguida fazer críticas à Operação Lava-Jato, que o levou à cadeia por 580 dias.

“A gente não pode deixar de falar o seguinte: eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. É uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o (Deltan) Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi, porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder, estavam atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o poder Executivo, atacando o Legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. Eles fizeram a sociedade brasileira refém durante muito tempo”, disse Lula.

“Então, obviamente, que eu vou escolher com mais critério, com mais pente-fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Alguém que não levante falso sobre o outro. Porque quem denuncia uma denúncia falsa e depois não prova deveria pagar as custas do processo, porque assim a gente consegue fazer as pessoas serem mais honestas e decentes nas suas decisões”, complementou.

