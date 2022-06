Lula diz que PF precisa fazer concurso e ter mais policiais

Lula concedeu na manhã desta quinta-feira uma entrevista à Rádio Difusora do Amazonas e anunciou que terá nas próximas semanas uma reunião com todos os governadores do PT e dos partidos coligados para definir a política do seu eventual governo para as fronteiras do país. E disse que a PF precisa fazer concurso para ter mais agentes.

“Porque, primeiro, precisamos saber qual será o papel do Exército. Porque embora o Exército não tenha papel de polícia, é preciso que a gente rediscuta, pra saber qual o papel do Exército ao cuidar das nossas fronteiras. Segundo, qual o papel da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal precisa fazer concurso, precisa ter mais policiais, porque precisamos de mais gente ocupando nossas fronteiras”, justificou.

Tratando de uma das principais áreas de influência política de Jair Bolsonaro, o ex-presidente comentou que o mundo está mudando rapidamente, o narcotráfico está crescendo e o Brasil “é uma área de influência por onde passa muitas drogas que vão para outros países do mundo”.

“Tráfico de armas que vem para grandes regiões metropolitanas desse país. Vamos ter que discutir para ter uma posição séria. Vamos ter que envolver as Forças Armadas, a Polícia Federal, para que as nossas fronteiras deem segurança aos nossos estados, ao nosso povo”, declarou o petista.