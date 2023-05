Lula diz que não quer repartir indicação para o STF ‘com ninguém’

Questionado há pouco se vai indicar nesta semana o nome do ministro do STF para a vaga de Ricardo Lewandowski, o presidente Lula preferiu esconder o jogo.

“Isso é uma coisa tão minha que eu não quero repartir com ninguém”, comentou, no Palácio Itamaraty, em Brasília, onde participou de um almoço em homenagem ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Na semana passada, o petista deu sinais a aliados de que poderá mesmo indicar Cristiano Zanin, seu advogado, para o Supremo nos próximos dias.

A vaga que está aberta no STF, hoje mais próxima de Zanin, é disputada por fortes candidatos em Brasília, como o ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, o chefe do TCU, Bruno Dantas, e o jurista Manoel Carlos, nome preferido do próprio Lewandowski.