Lula diz que não precisa atender ‘tudo o que o sistema financeiro quer’

Em uma entrevista coletiva realizada há pouco ao lado do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, em Lisboa, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, respondeu sobre a repercussão de suas declarações na Bolsa e disse que o seu governo terá responsabilidade fiscal, mas “sem precisar atender tudo o que o sistema financeiro quer.

Lula lembrou dos índices fiscais registrados nos seus dois mandatos, entre 2003 e 2010, para dizer que “não há nenhuma razão para esse medo”. Ele afirmou “ninguém tem autoridade para falar de responsabilidade fiscal” com ele.

“Eu aprendi com a minha mãe que era analfabeta que a gente só pode gastar o que a gente tem ou o que a gente ganha. Mas se a gente tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo que a gente faça com responsabilidade para o país voltar a crescer. Eu vou cuidar do povo brasileiro com muito respeito. Eu vou voltar a fazer ele sorrir. Vou voltar a aumentar o salário mínimo todo ano. Vou voltar a gerar emprego nesse país e nós vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal sem precisar atender a tudo o que o sistema financeiro quer”, disse.

“Eu fui eleito para cuidar de 215 milhões de brasileiros e sobretudo das pessoas mais necessitadas. Eu já dei demonstrações de que responsabilidade fiscal a gente aprende dentro de casa e eu aprendi com a minha mãe e tive responsabilidade fiscal. Portanto não há nenhuma razão para o medo e nenhuma razão para essa situação das coisas.”

